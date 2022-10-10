الأثنين 14 ربيع الأول 1444 ﻫ - 10 أكتوبر 2022 |
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مي سليم تنضم لأسرة فيلم "التاروت"

منذ 38 دقيقة
مي سليم

مي سليم

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تعاقدت الفنانة مي سليم، علي الإنضمام لأسرة فيلم “التاروت” والذي تخوض بطولته الفنانة سمية الخشاب، ورانيا يوسف.

انضمام مي سليم، جاء بعد اعتذار الفنانة ناهد السباعي عن عدم تقديم دورها نظرا لظروف خاصة بها، وبدأ صناع العمل التصوير منذ أسبوعين.

فيلم “التاروت” بطولة سمية الخشاب، ورانيا يوسف، ومحمد عز، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف منهم أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، ويوسف منصور طفل الغزالة الرايقة، وكنزي رماح وسعيد يحيي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقى مثير.

“التاروت” تأليف معتز المفتى وإخراج إبرام نشأت، ويسجل تعاون رانيا يوسف وسمية الخشاب بعد 21 سنة من عرض مسلسل “عائلة الحاج متولى” مع النجم نور الشريف، حيث ساهم العمل في شهرتهما.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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