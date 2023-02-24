مي عز الدين تدخل السباق الرمضاني بعد غياب

جذبت النجمة مي عز الدين الأنظار إليها بعد أن تصدرت الفنانة البوستر الدعائي لمسلسل “سوق الكانتو”، بجانب النجم أمير كرارة، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان ٢٠٢٣.

وتشارك مي بدور البطولة مع الفنان أمير كرارة في سوق الكانتو بشخصية جديدة عليها، وهي لفتاة مصرية من أصول يونانية، اسمها راوية.

وأوشكت مي عز الدين على الانتهاء من تصوير مشاهدها، وحسب الرواية تعمل في بنسيون في منطقة وسط القاهرة، ومع تتابع الأحداث تمر حياتها بالعديد من الأزمات والمشاكل التي يكون بطل المسلسل طرفًا أساسيًا فيها.

وتدخل “راوية” في علاقة عاطفية مع “كرارة”، وتتسبب تلك العلاقة في العديد من الأزمات، بعد ذلك يسافرا سوياً من أجل الزواج سراً.

وتدور أحداث المسلسل في مطلع القرن الماضي، وتحديدًا في عام 1920، ليكشف طبيعة الحياة في منطقة وسط البلد خلال تلك الفترة، وكواليس العمل في واحد من أقدم أسواق الملابس المستعملة الذي يطلق عليه سوق الكانتو والتي لم يطلق عليها الضوء في الدراما من قبل.