مي كساب تدعم شقيق شيرين: "إحنا في ضهرك!"‏

لا تزال أزمة المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب تسيطر على المشهد الفني بمصر، رغم غياب صاحبة القضية واحتجازها في ‏مستشفى للعلاج من الإدمان‎.‎

حالة جدل كبرى أحدثتها الأزمة بين مؤيد ومعارض لما فعله شقيقها محمد عبد الوهاب، الذي أجبرها على دخول مستشفى للعلاج من ‏الإدمان، وأكد أنها تتعاطى المخدرات بصحبة زوجها السابق حسام حبيب‎.‎

وسارع بعض نجوم الوسط الفني لنشر رسائل الدعم لزميلتهم الغائبة، دون أن يكون لها ظهور أو تعقيب على ما جرى معها‎.‎

من جهتها، كان للفنانة المصرية مي كساب رأي متميّز عن باقي زملائها، حيث أدلت بتصريحات إعلامية أكدت فيها دعمها لشيرين ‏عبد الوهاب، ولكنها وجهت في الوقت نفسه رسالة إلى شقيقها قائلةً “برافو عليك.. إنت راجل.. احنا في ضهرك.. انت اتصرفت ‏تصرف صح جدا‎”.‎

وبررت تصرفه بأنه “يحافظ على عرضه وشرفه”، خاصة أن “هذه شقيقته وعليه أن يحافظ عليها”، وهو ما جعلها تصفه قائلة: “راجل ‏يا محمد يا عبد الوهاب.. ان أنت أخدت أختك عشان تعالجها‎”.‎

وأكدت مي كساب أنها “غاضبة وحزينة” حيث تجمعها صداقة بشيرين منذ أن كانت طالبة في المرحلة الإعدادية، مشيرة إلى أن ‏صديقتها “لديها مشكلة تتمثل في كونها هوائية للغاية وتصدق أي شخص، وتنساق وراء أي شخص”، حسب تعبيرها‎.‎

لكن مي كساب نفت أن تكون شيرين كانت تتعاطى المخدرات قبل سنوات عندما كانتا صديقتين، مؤكدة أن “هذه الأمور لم تكن تشغل ‏بالها‎”.‎

كما أكدت مي كساب أن شيرين “موهبة كبيرة وثروة قومية، لأن صوتها لا يأتي مثله سوى كل 20 عاماً”، حسب تعبيرها‎.‎