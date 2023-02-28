مي كساب تشارك محمد رمضان بطولة فيلم "هارلي"

تعاقدت مؤخرا الفنانة مي كساب على المشاركة في بطولة فيلم ” هارلي ” بجانب الفنان محمد رمضان، ومن المفترض طرحة في موسم عيد الفطر.

ويشارك في بطولة العمل كل من محمد رمضان، مي عمر، أحمد داش، مي كساب، ومن المفترض أن تواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقي أبطال العمل، من تأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

من ناحية اخري روجت الفنانة مي كساب لدورها في مسلسل ” العمدة ” بطولة النجم محمد رمضان، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2023، إذ أنها تجسد دور زوجته الأولى “ثريا” خلال أحداث العمل.

ونشرت مي كساب صورة لها من كواليس العمل وهي تظهر بالحجاب، وذلك عبر حسابها على “إنستغرام”، معلقة عليها “ثريا”، “استنونا مسلسل جعفر العمدة رمضان يجمعنا، رمضان 2023 ربنا يدينا من كرمه وفضله”.

الجدير بالذكر أن مسلسل ” العمدة ” تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جورى بكر، أحمد فتحى، طارق النهرى، مجدى بدر، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى شعبى.