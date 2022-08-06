مي كساب تكشف سبب ابتعادها عن الغناء

قالت الفنانة مي كساب إنها تركز حالياً على اختيار أدوار متنوعة وليست متكررة، مشيرة إلى أنها تحب الظهور في شخصيات مختلفة، لأن ‎التنوع فى الأدوار مهم جدا.

وذكرت في تصريحات إذاعية أنها تستعد هذه الأيام لتصوير فيلم “سنة أولى خطف” مع بيومي فؤاد وياسر الطوبجي وأحمد فتحي.

وذكرت: “لم تكن لدي موهبة التمثيل لأن موهبتي الأساسية هي الغناء، لكن والدي هو من دعمني حتى أتجه للتمثيل.

‎وأضافت: “خرجت من مسلسل (أحلام سعيدة) معنوياتي مرتفعة، وهذه النتيجة متوقعة نتاج التعب فى التصوير”.

وتابعت: “‎فى الفترة الحالية متوقفة عن الغناء لتركيزي في التمثيل، ولست متسرعة في العودة و‎أقوم حاليا بتربية ثلاثة اولاد مع العمل، وأحاول التوفيق بين حياتي المهنية وحياتي الاسرية”.