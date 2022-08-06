مي كساب تكشف سبب ابتعادها عن الغناء

قالت الفنانة مي كساب إنها تركز حالياً على اختيار أدوار متنوعة وليست متكررة، مشيرة إلى أنها تحب الظهور في شخصيات مختلفة، لأن التنوع فى الأدوار مهم جدا.
وذكرت في تصريحات إذاعية أنها تستعد هذه الأيام لتصوير فيلم “سنة أولى خطف” مع بيومي فؤاد وياسر الطوبجي وأحمد فتحي.
وذكرت: “لم تكن لدي موهبة التمثيل لأن موهبتي الأساسية هي الغناء، لكن والدي هو من دعمني حتى أتجه للتمثيل.
وأضافت: “خرجت من مسلسل (أحلام سعيدة) معنوياتي مرتفعة، وهذه النتيجة متوقعة نتاج التعب فى التصوير”.
وتابعت: “فى الفترة الحالية متوقفة عن الغناء لتركيزي في التمثيل، ولست متسرعة في العودة وأقوم حاليا بتربية ثلاثة اولاد مع العمل، وأحاول التوفيق بين حياتي المهنية وحياتي الاسرية”.