مي كساب توجه رسالة شديدة اللهجة لمنذر الريحانة

علقت الفنانة مي كساب على الأحداث المشتعلة في مسلسل “جعفر العمدة”، وذلك عبر حسابها الرسمي “فيسبوك”.

ووجهت كساب رسالة شديدة اللهجة للفنانة منذر رياحنة، لتشوق الجمهور لأحداث العمل بين منذر رياحنة ومحمد رمضان في مسلسل “جعفر العمدة”.

وعلقت قائلة: “أكتر حلقه مش بأحبها بجد زيي زيكم إلي الفنان #منذر_رياحنه الشهير بشوقي فتح الله ما تنزلش من بيتك النهاردة”.

ويظهر مع الفنان محمد رمضان، بجانب زوجاته الأربعة، كلًا من: “هالة صدقي، بيومي فؤاد، أحمد داش، سلوى عثمان، طارق الدسوقي، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جورى بكر.