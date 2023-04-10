الأثنين 19 رمضان 1444 ﻫ - 10 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مي كساب توجه رسالة شديدة اللهجة لمنذر الريحانة

منذ ساعة واحدة
مي كساب

مي كساب

A A A
طباعة المقال

علقت الفنانة مي كساب على الأحداث المشتعلة في مسلسل “جعفر العمدة”، وذلك عبر حسابها الرسمي “فيسبوك”.

ووجهت كساب رسالة شديدة اللهجة للفنانة منذر رياحنة، لتشوق الجمهور لأحداث العمل بين منذر رياحنة ومحمد رمضان في مسلسل “جعفر العمدة”.

وعلقت قائلة: “أكتر حلقه مش بأحبها بجد زيي زيكم إلي الفنان #منذر_رياحنه الشهير بشوقي فتح الله ما تنزلش من بيتك النهاردة”.

ويظهر مع الفنان محمد رمضان، بجانب زوجاته الأربعة، كلًا من: “هالة صدقي، بيومي فؤاد، أحمد داش، سلوى عثمان، طارق الدسوقي، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جورى بكر.

 

    المزيد من منوعات

    جوري بكر
    جوري بكر للجمهور: كفاية سب وقذف وشتائم
    لقطة من مقطع الفيديو المركب
    فيديو لـ"رونالدو" يشاهد مقطع الإمام الجزائري والقطة.. ما حقيقة القصة؟
    الدالاي لاما
    فيديو.. الدالاي لاما يعتذر بعد طلبه من صبي صغير فعلاً "غير لائق"!

    الأكثر قراءة

    الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري وراعي أبرشية دير الأحمر وبعلبك المطران حنا رحمة
    المطران حنا رحمة: بهاء الحريري يستطيع أن يكون رجل دولة ويجمع الطائفة السنية
    جنود من الجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل
    معلومات هامة عن القصف الإسرائيلي الأخير على سوريا.. ما علاقة ماهر الأسد؟
    منصة صواريخ تابعة لحزب الله
    مقاومة بحسب الـ"mood"!