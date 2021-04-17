الأثنين 17 محرم 1444 ﻫ - 15 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نائب كندي يظهر عارياً خلال اجتماع افتراضي!

17 - أبريل - 2021
ويليام أيموس

ويليام أيموس

A A A
طباعة المقال

صدم البرلماني الليبرالي الكندي، ويليام أيموس، أعضاء مجلس العموم لبرلمان كندا حيث ظهر عارياً خلال اجتماع افتراضي.

ونشرت وسائل إعلام كندية صورة توثق أيموس، الذي يمثل في مجلس العموم منذ العام 2015 بلدية بونتياك بمقاطعة كيبك، خلال اجتماع عبر الفيديو يوم الأربعاء وهو عاري تماما ويقف بين علمي كندا وكيبك.

ولفتت النائبة البارزة من كتلة كيبك، كلود ديبيليفيل، اهتمام المجتمعين إلى الحادث، قائلة باللغة الفرنسية: “ربما يجب تذكير أعضاء البرلمان، وخاصة الذكور منهم، بضرورة ارتداء ربطة عنق وسترة وكذلك القميص والبوكسر أو البنطالون”.

ولاحقا قدم أيموس اعتذارا رسميا عن الحادث، حيث نشر بيانا صرح فيه: “كان ذلك خطأ مؤسفا. كان الفيديو التابع لي مشغلا عن طريق الخطأ، عندما كنت أنوي أن أرتدي ملابس العمل الخاصة بي بعد الركض. أعتذر بصدق لزملائي في مجلس العموم عن هذا الخطأ غير المقصود. من الواضح أنه كان مجرد خطأ ولن يتكررا أبدا”، وذلك بحسب RT

    المزيد من منوعات

    عمرو عبد الجليل برفقة الفنان محمد هنيدي
    عمرو عبد الجليل ينشر صورة له برفقة محمد هنيدي
    كيم كارديشان
    كيم في احدث ظهور لها بعد انفصالها عن حبيبها بيت
    نادية الجندي
    بالفيديو.. نادية الجندي تكشف سر رشاقتها وجمالها

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    علم ميليشيا حزب الله
    رأس الحزب في صالات بيع التسويات... هل تخلّى الأسد عن نصرالله؟
    ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
    بالفيديو.. مقاتلات يونانية تعترض طائرة لـ "الميدل ايست"
    هادي مطر منفذ الهجوم على سلمان رشدي
    بعد تصريحات حزب الله.. والد هادي مطر يعتزل الناس والإعلام!