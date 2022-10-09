نابولي يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بالفوز على كريمونيزي

استعاد نابولي صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفوزه 4-1 على كريمونيزي، الأحد في مباراة شهدت تسجيل هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتصدر أتلانتا لفترة وجيزة بعد تعادله 2-2 مع أودينيزي في وقت سابق اليوم، لكن نابولي عاد للقمة بفارق نقطتين أمام أتلانتا بعد فوزه الكبير في كريمونا.

وافتتح نابولي التهديف من ركلة جزاء في الدقيقة 26 بعدما تعرض خفيتشا كفاراتسخيليا لمخالفة من ماتيو بيانكيتي داخل منطقة الجزاء. وسجل المهاجم ماتيو بوليتانو بسهولة من علامة الجزاء.

وأدرك كريمونيزي التعادل بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني، عندما تلقى سيريل ديسيرس تمريرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يسكنها في الشباك.

وأعاد جيوفاني سيميوني التقدم لنابولي عندما ارتقى عالاي ليحول عرضية ماريو روي إلى داخل الشباك بضربة رأس في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، مرر كفاراتسخيليا إلى هيرفينج لوزانو الخالي من الرقابة ليسجل من مسافة قريبة.

وزاد ماتياس أوليفيرا غلة نابولي من الأهداف بضربة رأس في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفاز نابولي سبع مرات وتعادل مرتين في تسع مباريات هذا الموسم وبات يملك 23 نقطة.