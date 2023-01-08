نابولي يعزز صدارته للدوري الإيطالي بالفوز على سامبدوريا

عزز نابولي صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه على سامبدوريا، خلال المباراة التي جمعتهما، الأحد، في الجولة 17 من المسابقة.

وفاز نابولي 2-صفر على مضيفه سامبدوريا بفضل ثنائية فيكتور أوسيمن وإليف إلماس ليعود متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إلى طريق الانتصارات.

وحصل نابولي على ركلة جزاء بعد ست دقائق فقط لكن ماتيو بوليتانو أهدرها.

ومنح أوسيمن التقدم للفريق الضيف في الدقيقة 19 بعد تمريرة من ماريو روي، ليرفع رصيده إلى عشرة أهداف في الدوري هذا الموسم.

وتلقى سامبدوريا ضربة قوية بطرد توماس رينكون بعد تدخل عنيف على أوسيمن قبل ست دقائق من الاستراحة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء ثانية لنابولي نفذها إلماس بنجاح في الدقيقة 82.

ويتصدر نابولي المسابقة وله 44 نقطة من 17 مباراة متقدما بسبع نقاط على يوفنتوس وثماني نقاط على ميلان الذي يواجه روما في وقت لاحق من اليوم.