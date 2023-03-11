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نابولي يعود إلى طريق الانتصارات بالفوز على أتلانتا

منذ 47 دقيقة
لاعبو نادي نابولي

لاعبو نادي نابولي

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أحرز الموهوب المتألق خفيتشا كفاراتسخيليا والمدافع أمير رحماني هدفين ليفوز نابولي المتصدر 2-صفر على أتلانتا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت.

وتوغل كفاراتسخيليا، الذي تلقى تمريرة رائعة من المهاجم فيكتور أوسيمن، داخل المنطقة قبل أن يمنح التقدم لنابولي بتسديدة قوية في سقف الشبكة في الدقيقة 60.

وأضاف رحماني الهدف الثاني بضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة 77.

وعزز نابولي، الذي خسر أمام لاتسيو في الجولة الماضية، تصدره بفارق 18 نقطة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني الذي يملك 50 نقطة وخسر 2-1 أمام سبيتسيا المتعثر يوم الجمعة.

وبقي أتلانتا سادسا برصيد 42 نقطة وبفارق سبع نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز السابع وبولونيا ثامن الترتيب. ويأتي أودينيزي في المركز التاسع.

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