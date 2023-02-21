نابولي ينتزع ثنائية نظيفة من مضيفه أينتراخت فرانكفورت

هز فيكتور أوسيمن وجيوفاني دي لورينتسو الشباك ليفوز نابولي 2-صفر على عشرة لاعبين من مضيفه أينتراخت فرانكفورت في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم (الثلاثاء 21-2-2023).

ووضع مهاجم نيجيريا المتألق أوسيمن، الذي سجل عشرة أهداف في آخر تسع مباريات في جميع المسابقات، الكرة في المرمى عند الزاوية البعيد في الدقيقة 40.

وضاعف القائد دي لورينتسو النتيجة من تمريرة رائعة بكعب القدم من خفيتشا كفاراتسخيليا الذي عوض خطأه بإهدار ركلة جزاء في الشوط الأول.

وقال لوسيانو سباليتي مدرب نابولي “أنا سعيد بالأداء. الفريق لعب بشخصية منذ البداية وسيطر على المباراة وفعلنا ما أردناه.

“ربما اتيحت لنا فرصة إضافة هدف آخر ليكون مفيدا لنا. ما زلت أعتقد أن فرص التأهل متساوية لأن هناك مباراة أخرى”.

وأضاف “نحن بحاجة إلى التواضع لأن الأمور يمكن أن تنتهي بشكل غير متوقع عندما تواجه فريقا مقتنعا بأفضلية منافسه. الغرور هو أكبر عدو”.

ولعب أينتراخت، الذي ارتكب لاعبوه العديد من الأخطاء، بعشرة لاعبين بعد طرد راندال كولو مواني ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 58، وفشل في مجاراة الفريق الإيطالي، الذي سدد أيضا في اطار المرمى بواسطة هيرفينج لوزانو في الدقيقة 34.

وحصل نابولي على ركلة جزاء بعدما أسقط أوريليو بوتا منافسه أوسيمن عندما كان يحاول إبعاد الكرة.

وفشل كفاراتسخيليا، الذي ساهم مع أوسيمن في 32 هدفا فيما بينهما بجميع المسابقات لمتصدر الدوري الإيطالي، في هز شباك كيفن تراب.

لكن بعد ذلك بخمس دقائق أرسل المكسيكي لوزانو، الذي شكل بانطلاقاته خطورة في الناحية اليمنى، تمريرة عرضية منخفضة وصلت إلى أوسيمن ليضعها في المرمى.

وأضاف أوسيمن هدفا ثانيا بعد ذلك بقليل لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وأضاع كفاراتسخيليا فرصة أخرى من وضع انفراد بعد تمريرة من لوزانو في الدقيقة 57.

وانتهت آمال أينتراخت عندما طُرد كولو مواني بعد تدخل قوي على أندريه-فرانك زامبو أنجويسا.

وزاد ضغط نابولي وآتى ثماره عندما مرر كفاراتسخيليا كرة بكعب القدم إلى دي لورينتسو ليضيف الهدف الثاني.

وقال ماريو جوتسه لاعب أينتراخت “ما زالت لدينا مباراة أخرى. نابولي أحرز هدفين هنا فلماذا لا نفعل ذلك أيضا؟ نعلم أن كل شيء ما زال ممكنا”.