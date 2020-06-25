ناجي الأسطا يطلق أغنيته الجديدة “أقرب شخص”

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أطلق الفنان اللبناني ناجي الأسطا أغنيته الجديدة “أقرب شخص”.

فمن يتابع الفنان اللبناني ناجي الأسطا بأحدث إطلالاته الإعلامية والفنية، يلاحظ بسرعة كبيرة النضج والتطور اللّذيْنِ أحرزهما على الأصعدة كافة.

ناجي اليوم هو فنان صاحب صوت كبير وأداء مميز وكاريزما عالية وإختيار موفق للاغاني، وهذا ما أثبته خلال إطلالته مع الإعلامية الجميلة ساشا دحدوح على قناة الجديد، فلقد قدم أغانٍ مميزة بصوت رائع وحديث راقٍ، وفي الوقت نفسه يحافظ دائماً على تواضعه ورقيه ورصانته بالتحدث.

يثبت ناجي أن الفن أخلاق إلى جانب الموسيقى والإختيارات الفنية، وقد نجح بتقديم أغنيته الجديدة “أقرب شخص”، لتكون قريبة لأذن وعين الجمهور بالوقت نفسه ويحاكي الواقع بموسيقى وصورة رائعتين.

أغنية “أقرب شخص” من كلمات مازن ضاهر، لحن فضل سليمان توزيع عمر صباغ.

والكليب يحمل فكرة جديدة بالنسبة لناجي، تجمع البساطة بأسلوب جديد سيظهر به.

ويطل ناجي بالكليب بلوك جديد بعد فترة من الغياب، وفي لقاء خاص معه من الكواليس، تحدث عن العمل، وعن الفترة التي تواجد خلالها بالحجر المنزلي، وكشف رأيه في بعض الأعمال التي بثّت خلال شهر رمضان الماضي.

وسجلت الأغنية أرقاماً عالية من المشاهدة ونسبة إعجاب كبيرة فور إطلاقها.

توازياً، نشر الأسطا صورة عبر حسابه الخاص على إنستغرام وكتب، ” كم إيد بتسلّم.. مش شرط كفّا نضيف.

‏مش هيك.. شو بتقولوا؟”.

وارفق التعليق بوسم الأغنية: أقرب شخص وناجي الأسطا.