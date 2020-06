ناجي الأسطا يطلق أغنيته الجديدة “أقرب شخص”

View this post on Instagram

‏كم إيد بتسلّم.. مش شرط كفّا نضيف.. 🙌 ‏مش هيك.. شو بتقولوا؟ ‏⁧‫#ناجي_الاسطا‬⁩ ⁧‫#أقرب_شخص‬⁩ ‏⁦‪#Najiosta‬⁩ ⁦‪#NO‬⁩ Hair by @soledair_salon