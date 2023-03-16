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نادال يستعد للمشاركة في بطولة مونت كارلو

منذ 10 دقائق
رافائيل نادال

رافائيل نادال

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قال منظمو مونت كارلو للأساتذة للتنس إن رافائيل نادال أرسل اسمه للمشاركة في البطولة المقامة على الملاعب الرملية الشهر المقبل، حيث يستعد اللاعب الإسباني للعودة إلى المنافسات الرسمية بعد تعافيه من إصابة أعلى الفخذ.

وغاب اللاعب الحاصل على 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى منذ فقدانه لقب أستراليا المفتوحة عقب خسارته في الدور الثاني أمام ماكينزي ماكدونالد وهي المواجهة التي شهدت تعرضه للإصابة.

وانسحب نادال من بطولتي إنديان ويلز وميامي الشهر الحالي، لكنه يستعد للعودة لبطولات المحترفين على النوع المفضل لديه من الملاعب بعد مشاركته في التدريبات الأسبوع الماضي.

وقال ديفيد ماسي مدير بطولة مونت كارلو في بيان “رافائيل كان أول لاعب يرسل اسمه للمشاركة.

“يريد اللعب في موناكو، ويمنح نفسه كل فرصة ممكنة للمشاركة في بطولة يعشقها، ونال لقب الفردي بها 11 مرة من بينها ثماني مرات متتالية وهو رقم قياسي ما بين 2005 و2012”.

وفي المعتاد، يلعب نادال البالغ عمره 36 عاما في مونت كارلو لافتتاح استعداداته لبطولة فرنسا المفتوحة التي نال لقبها 14 مرة.

وتقام مونت كارلو في الفترة من التاسع وحتى 16 أبريل نيسان.

    المصدر :
  • رويترز

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