نادال يشارك فيدرر لحظة وداعه ملاعب التنس

يشهد الجمعة 23\9\2022، لحظات مؤثرة حين يطوي لاعب التنس السويسري روجيه فيدرر، صفحته كلاعب، بمباراة زوجي، أبى الإسباني رافائيل نادال الا ان يكون شريكا فيها، وهي ستندرج في إطار بطولة كأس ليفر في لندن.

وسيخوض فيدرر ونادال المباراة أمام الثنائي الأميركي جاك سوك وفرانسيس تيافو ومن المقرر أن تقام مساء الجمعة بعد لقاء الفردي بين البريطاني آندي موراي والأسترالي أليكس دو مينور.

وستكون هذه المباراة الوحيدة لفيدرر في كأس ليفر، حيث سبق وأوضح أنه غير مستعد بدنيا لخوض مباريات فردي، كما أنها ستكون الأولى له منذ خسارته في ربع نهائي ويمبلدون عام 2021.

وكان فيدرر، المتوج بـ20 لقبا للغراند سلام، وصل إلى لندن الإثنين الماضي قبل أن يحضر مؤتمرا صحافيا أوضح فيه أسباب اعتزاله وهو في الـ41 من عمره.