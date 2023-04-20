نادال يغيب عن بطولة مدريد بعد انتكاسة خلال التعافي

أعلن رافائيل نادال، الخميس، غيابه عن بطولة مدريد المفتوحة للتنس الأسبوع المقبل بعد تعرضه لانتكاسة أثناء التعافي من إصابة أعلى الفخذ خلال منافسات أستراليا المفتوحة في يناير كانون الثاني الماضي.

وغاب اللاعب الحاصل على 22 لقبا بالبطولات الأربع الكبرى عن منافسات إنديان ويلز وميامي ومونت كارلو بجانب بطولة برشلونة المفتوحة الجارية عقب الإصابة التي قضت على آماله في الدفاع عن لقبه في ملبورن بارك حين خسر في الدور الثاني أمام ماكنزي مكدونالد.

وقال نادال في فيديو نشره عبر حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي “في البداية كانت فترة التعافي تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع لكنها امتدت الآن إلى 14 أسبوعا”.

وأضاف “في الواقع لا تسير العملية كما توقعنا، اتبعنا كل الإرشادات الطبية لكن تطور الحالة لم يمض كما قيل لنا في البداية لنجد أنفسنا في موقف صعب.

“تمر الأسابيع وكانت لدي الرغبة في اللعب بأهم بطولات في مسيرتي مثل مونت كارلو وبرشلونة ومدريد وروما ورولان جاروس، في الوقت الحالي أغيب عن مونت كارلو وبرشلونة ولن أتمكن من اللعب في مدريد للأسف”.

ولا يزال اللاعب الإسباني، الفائز بلقب فرنسا المفتوحة 14 مرة وهيمن على موسم بطولات الملاعب الرملية لسنوات عديدة، يتمسك بأمل التعافي الكامل قبل انطلاق البطولة الكبرى في مايو آيار المقبل، لكن بيانه لم يحمل نبرة تفاؤل.

وتابع “الإصابة مستمرة ولا يمكنني التدريب بما يكفي للمنافسة.

“كنت أتدرب، ولكن قبل أيام قليلة قررنا تغيير النهج قليلا والخضوع لعلاج آخر لنرى إن كانت ستتحسن الأمور في الفترة المقبلة.

“لا يمكنني وضع موعد محدد لأنني إن كنت أعرف ذلك لأخبرتكم به، لكنني لا أعرف، هذا هو الوضع الآن”.