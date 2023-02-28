نادال ينسحب من بطولة إنديان ويلز للتنس

أعلن منظمون، الثلاثاء، انسحاب الإسباني رافائيل نادال الحاصل على اللقب ثلاث مرات من بطولة إنديان ويلز للتنس التي ستنطلق الأسبوع المقبل بسبب الإصابة.

ولم يلعب نادال البالغ من العمر 36 عاما، والذي حل وصيفا للبطل العام الماضي في إنديان ويلز، منذ انتهت حملة دفاعه عن لقب أستراليا المفتوحة في يناير كانون الثاني الماضي بالهزيمة في الدور الثاني.

وقال تومي هاس مدير البطولة في بيان “نتمنى لنادال سرعة الشفاء ونأمل أن نراه في نسخة العام المقبل”.

وفاز نادال بلقب إنديان ويلز في 2007 و2009 و2013. وفي أستراليا المفتوحة، أصيب نادال المصنف الأول في الفخذ الأيسر أثناء الركض للحاق بضربة خلفية في المجموعة الثانية في ملعب رود ليفر وطلب العلاج بينما كان متأخرا 6-4 و5-3.

وعاد اللاعب الحاصل على 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى لاستكمال المباراة والحزن يرتسم على وجهه لكن حركته تأثرت بشكل واضح بهذه الإصابة لينهي الأمريكي مكنزي مكدونالد محاولة منافسه الإسباني للفوز باللقب الثالث في ملبورن بارك.