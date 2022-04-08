نادر الأتات يكشف لـ”صوت بيروت إنترناشونال” عن وضعه العاطفي وأعماله الجديدة

يقوم النجم اللبناني نادر الأتات بنشاط فني كبير في هذه الفترة، وهو يخطو نحو نجومية الصف الأول بثبات ونشاط واضح، وحاليا يستعد لإصدار أكثر من عمل.

في حواره مع “صوت بيرت إنترناشونال”، تحدّث الأتات عن تفاصيل أعماله المقبلة فقال: “أنا بصدد التحضير لتصوير أغنية جديدة بعنوان “الضيعة”، من كلمات وألحان حسام خوري وتوزيع موسيقي لفادي جيجي، وإن شاء الله سيتم تصويرها بعد عيد الفطر السعيد”.

وتابع: “تعتبر هذه الأغنية الثانية لي مع شركة “لايف ستايلز” بعد النجاح الذي حققناه معا في أغنية ” قللي وينك” وأنا سعيد جدا بهذا التعاون”.

أما بما يخص العمل الثاني، أشار الأتات الى أنه سيكون عبارة عن أغنية خاصة بالأعراس، إذ قال: “يعرف عني أنني أحيي والحمد الله عشرات حفلات الزفاف خلال فصل الصيف في لبنان والخارج”، معلنًا أن الأغنية ستكون بعنوان “طلوا عينيها”، من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع موسيقي لعمر صباغ، وسيتم طرحها في عيد الفطر المقبل، الذي سيحيي فيه مجموعة من الحفلات ما بين بيروت، تفاؤلا ورغم كل الظروف الراهنة، والأردن ودبي.

وبما أننا في شهر رمضان الكريم حيث تعرض عشرات الأعمال الدرامية، أكد الأتات أن كل الإنتاجات اللبنانية والعربية مميزة وهناك أكثر من مسلسل يتابعه دون أن يفصح عن الأسماء.

وعن رأيه الأعمال الغنائية التي صدرت مؤخرًا، أكد أن شهادته مجروحة بالمطرب الكبير عاصي الحلاني، وقال: “أنا أحب كل الأعمال التي يصدرها وآخرها البومه الجديد كل الفصول”.

وأضاف: “كما ان النجم الكبير وائل كفوري حقق نجاحا كبيرا بأغنية “كلنا مننجر” ثم تلتها الأغنية الثانية “البنت القوية”، معتبرًا أن كفوري هو رمز من رموز الاغنية اللبنانية.

وفيما يخص حالته العاطفية، تمنى الأتات حاليًا أن يلتقي بالفتاة المناسبة ليؤسس معها عائلة، قائلًا: “كل هذه الأمور مرتبطة بالقسمة والنصيب”.