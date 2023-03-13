نادية الجندي تتصدر التريند.. والسبب "حبر سري"

تصدرت الفنانة المصرية نادية الجندي محرك البحث الشهير “غوغل” بإطلالة مثيرة بفستان قصير.

وأطلت نادية الجندي خلال صورتين نشرتهما عبر حسابها على إنستغرام، بفستان أسود قصير، كانت ارتدته خلال حلقتها في برنامج “حبر سري” الذي أذاعته منذ فترة قناة “القاهرة والناس” الفضائية المصرية، وظهرت في إحداهما مع مقدمة البرنامج أسما إبراهيم.

وكانت النجمة المصرية نادية الجندي تحدث عن سر رشاقتها قائلة إنها تتبع نظاما صارما في جميع جوانب حياتها.

وأضافت، في تصريحات تليفزيونية أن “الفنان لازم يكون قدوة للناس، ولما أحافظ على شكلي بعتبر نفسي أحترم جمهوري”.

وردا على سؤال عما إذا كانت الرياضة هي سر رشاقتها، قالت نادية الجندي: “الرياضة ليست كل شيء، أنا حارمة نفسي من الأكل طول الوقت، والحرمان من الأكل عذاب مش أي إنسان يقدر عليه، إلى جانب الابتعاد عن التدخين والسهر”.

وتابعت: “ربنا فوق أي شيء مصدر حب الناس لأي إنسان والكاريزما التي يتمتع بها، والتصالح مع النفس وعدم الحقد على الآخرين، لأن الحقد يؤدي لظهور التجاعيد على الوجه”.

وقدمت الفنانة نادية الجندي آخر أعمالها في عام 2020، حيث شاركت الفنانة نبيلة عبيد لأول مرة في تاريخهما بطولة مسلسل “سكر زيادة”، ضمن سباق الدراما الرمضانية 2020، مع مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم سميحة أيوب وهالة فاخر بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.

كان مسلسل “سكر زيادة” بمثابة عودة لنادية الجندي بعد أكثر من 10 سنوات غياب عن الساحة الدرامية منذ آخر أعمالها “ملكة في المنفى” إنتاج عام 2010.