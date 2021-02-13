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نادية الجندي تروي قصة معجب كان يتعرّى أمام منزلها!

منذ ساعتين
آخر تحديث: 13 - فبراير - 2021 10:25 مساءً
نادية الجندي

نادية الجندي

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تحدثت الفنانة المصرية الكبيرة نادية الجندي عن موقف غريب تعرضت له من قبل أحد المعجبين بها، كان يقف تحت منزلها وينتظرها بالساعات دون كلل أو ملل.

وقالت: “كان هناك شخص مجنون. كان يقف ويخلع ملابسه في الشارع ويبدأ بالصراخ، يريد أن يراني، وفي النهاية أحضروا له الشرطة وأخذوه”.

وأكدت الجندي رفضها تجسيد إحدى الفنانات قصة حياتها في عمل درامي، وقالت: “أنا اللي هقدم قصة حياتي ما فيش حد يعرف يقدمها غيري وده ثقة بالنفس مش غرور”.

كما أنها رفضت الكشف عن سنها الحقيقي، واكتفت بالقول: “أنا مواليد 24 مارس ولن أقول في أي عام. لأن العمر بالنسبة لي مجرد رقم فقط في الورق، وأنا من برج الحمل، وهو برج ناري، وعندما يغضب يكون في حالة صعبة”، وذلك بحسب “اليوم السابع”.

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