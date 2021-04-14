الجمعة 14 محرم 1444 ﻫ - 12 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نادين الراسي تثير جدلاً عبر مواقع التواصل... هل تزوجت للمرة الثالثة؟

14 - أبريل - 2021
نادين الراسي

نادين الراسي

الفن
A A A
طباعة المقال

تردّدت شائعات عن خبر زواج الممثلة اللبنانية نادين الراسي للمرة الثالثة.

وفي هذا المجال، أكدت الراسي بأنها لم تتزوج بعد وتقنية الكاميرا بالتلفون حين تتصور سيلفي احياناً تظهر معاكسة للحقيقة.

وأشارت إلى أن نية الزواج موجودة ولكن هناك بعض المشاكل العائلية التي تمنعها من القيام بهذه الخطوة في حياتها. وقالت: “أنتظر القضاء بخصوص أولادي”.

يذكر أن الراسي روت سابقاً السر وراء تراجعها عن قرار اعتزال الفن بعد أن ابتعدت لفترة طويلة، لافتة إلى أنها شعرت براحة بعدما عرض عليها المشاركة في بطولة مسلسل “زوج تحت الإقامة الجبرية”، وحمسها لذلك مشاركة أصدقائها المقربين لها في العمل.

وأكدت الراسي أنها تبحث عن راحتها لذلك قررت الظهور في عمل وحيد كل عام، موضحة أنها تعتبر مسلسل “زوج تحت الإقامة الجبرية” عرساً للدراما الكوميدية الخاص بعودتها مرة أخرى إلى الساحة الفنية.

    المزيد من منوعات

    بيب غوارديولا
    غوارديولا يؤكد أن سيتي سيتعاقد مع المدافع جوميز
    جينفير لوبيز ووبن أفليك
    بن أفليك يعرض قصره للبيع.. فأين سيعيش؟
    بريتني سبيرز
    منشورٌ لبريتني سبيرز يعرضها لإتهامات بالعنصرية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    باسم الشيخ حسن
    (بالفيديو) انتهاء أزمة الرهائن في فدرال بنك.. على ماذا حصل باسم الشيخ حسين؟
    خطوط الغاز- أرشيفية
    وكالة الطاقة: التحول من الغاز يعزز الطلب على النفط
    الدولار
    هل يُرفع الدولار المصرفي إلى 12 ألف ليرة؟