نادين الراسي تثير جدلاً عبر مواقع التواصل... هل تزوجت للمرة الثالثة؟

تردّدت شائعات عن خبر زواج الممثلة اللبنانية نادين الراسي للمرة الثالثة.

وفي هذا المجال، أكدت الراسي بأنها لم تتزوج بعد وتقنية الكاميرا بالتلفون حين تتصور سيلفي احياناً تظهر معاكسة للحقيقة.

وأشارت إلى أن نية الزواج موجودة ولكن هناك بعض المشاكل العائلية التي تمنعها من القيام بهذه الخطوة في حياتها. وقالت: “أنتظر القضاء بخصوص أولادي”.

يذكر أن الراسي روت سابقاً السر وراء تراجعها عن قرار اعتزال الفن بعد أن ابتعدت لفترة طويلة، لافتة إلى أنها شعرت براحة بعدما عرض عليها المشاركة في بطولة مسلسل “زوج تحت الإقامة الجبرية”، وحمسها لذلك مشاركة أصدقائها المقربين لها في العمل.

وأكدت الراسي أنها تبحث عن راحتها لذلك قررت الظهور في عمل وحيد كل عام، موضحة أنها تعتبر مسلسل “زوج تحت الإقامة الجبرية” عرساً للدراما الكوميدية الخاص بعودتها مرة أخرى إلى الساحة الفنية.