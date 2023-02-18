نادين الراسي توجّه رسالة مؤثرة للسوريين: الرب اختاركم

وجهت الممثلة اللبنانية نادين الراسي رسالة مؤثرة للشعب السوري بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا و تركيا.

وقالت نادين في حديث لـ”فوشيا”: “الرب اختاركم لأن الظروف والصعوبات التي مرت عليكم منذ سنوات لا تحتمل، وللأسف مازال هناك بعض الذين التي لا يتأثرون بما يحدث”.

وتابعت نادين مشيرة الى انها “لا تعرف إن كان لابد وأن يحدث اقسى من ذلك كي يحدث تغييرا وتتقبل الناس بعضها، وتحب بعضها”.

واكدت نادين “أنه لابد وأن يقف العرب إلى جانب بعضهم في مثل هذه الكوارث وأن يكونوا يدا واحدة ويؤمنوا بعروبتهم”.

اما عن موضوع تبرعات الفنانين قالت نادين ان “أن هذا الموضوع لا يجب ظهوره وانتشاره على السوشال ميديا”.

وتابعت “ما تعطيه اليد اليمنى لا يجب أن تعرف ما تعطيه اليد اليسرى“. وقالت أن ظهور التبرعات على الإعلام “غير جيد وخاطىء”.