نادين جابر لـ"سحر": عشقتها

أشادت الكاتبة نادين جابر بأداء الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن لدور “سحر” في مسلسل “للموت” الذي عرض خلال شهر رمضان المبارك لعام 2021.

ونشرت جابر صورة لماغي بو غصن وهي تؤدي شخصية “سحر” وهي ترفع يدها وتضع شعرها الى الخلف كما اعتادت أن تفعل باستمرار في المسلسل.

وعلّقت على الصورة قائلة: “عشقت سحر عالورق، وعشقتها اكثر لما انتي جسّدتيها و عشتيها وعطيتيها روح “للموت” شكراً انك سحر ماغي بو غصن”.

وبدورها ردّت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن على جابر عبر خاصية الستوري وعلّقت عليها قائلة: “أحبك نادين جابر”.

وتميّز المسلسل الدرامي “للموت” عن غيره من المسلسلات بالعديد من الأمور، التي جعلته يجذب المشاهد اللبناني والعربي على حد سواء، وينافس أقوى الانتاجات العربية هذه السنة، رغم أنه إنتاج لبناني جمع أكبر عدد من الممثلين اللبنانيين المخضرمين، إضافة إلى ممثلين شباب، واللهجة المحكية من قبل أبطاله انحصرت باللبنانية والسورية.

وقدمت ماغي بو غصن نفسها في مسلسل “للموت” بدور اختلف عن كل أدوارها، اجتهدت فيه على خطوط الشخصية وتعابير الوجه، وكل التفاصيل، فتفوقت على نفسها، وكانت بالفعل مرتكزاً للمسلسل كله، الذي برأيي لم يكن فيه ممثلون ثانويون وآخرون رئيسيون، بل الجميع، كل وفق مساحة دوره، كان مؤثراً في مجريات العمل. قصة المسلسل الجامعة كل هذه القصص الاجتماعية الدرامية في إطار تشويقي وغموض جذاب، قدمت متعة المتابعة للمشاهد، الذي لطالما اشتاق لهكذا مسلسلات لبنانية قوية بكل عواملها.