نادين جابر لـ”صوت بيروت انترناشونال”: نادين نجيم وقصي خولي أبدعا في مسلسل 2020

درست المؤلفة نادين جابر الحقوق لكن حبها للفن دفعها لتدرس الاخراج دون علم والدها الذي كان يعارض اندماجها في الوسط الفني لكنها اصرت على ذلك وفي السنة الاخيرة من دراستها قدمت مشروعا للتخرج الذي تحول الى مسلسل “غزل البنات” وانتجه زياد شويري وبعد ذلك توالت الاعمال ومنها “بلحظة” و”لو” و”عروس بيروت” وصولا الى 2020 و”للموت”. ترى ماذا تقول نادين جابر عن اعمالها التي تعرض في رمضان الحالي لصوت بيروت انترناشونال “سعيدة جدا بالاصداء الايجابية التي يحصدها مسلسل 2020 والحمد الله ان النجاح اليوم اكبر من التعب الذي شعرنا به خلال فترة التصوير. وعن خلفية مشاركة المطرب رامي عياش في حلقتين اكدت “ان البوب ستار اضاف كثيرا الى شخصية “جبران” التي حملت تحية الى روح شهداء قوى الامن الداخلي ورغم ان “جبران” ظهر في حلقتين فقط من العمل الا ان ظهوره كان الركيزة الاساسية التي بنيت عليها حبكة المسلسل اذ لو لم يمت لما كان هناك قضية ولا مسلسل 2020. كما ان نادين نسيب نجيم ابدعت في تجسيد شخصيتين هما “سما عقل” و”حياة عبد الله” حيث بدلت في جلدها في هذا العمل وهي تظهر بشخصية المراة القاسية والصارمة والمنكسرة بسبب خسارتها لشقيقها في حين تجسد ايضا شخصية امراة بسيطة ومعنفة ومهضومة.

وعن كيفية نضوج فكرة المسلسل قالت نادين “شركة “صباح اخوان” طلبتني للاجتماع انا والمؤلف بلال شحادات الذي عملنا معا في اكثر من عمل , وطلب منا كتابة مسلسل يتناول حياة ضابط في شعبة المعلومات وتاجر مخدرات ومن هنا انطلقت انا وبلال شحادات الذي تجمعني يه كيمياء كبيرة وبدأنا بكتابة الخطوط العريضة لمسلسل 2020 واجتماعتنا بقيت مفتوحة لمدة 7 اشهر حتى ظهر العمل كما يتابعه الناس على الشاشة واحب ان اهنيء النجم قصي الخولي وكل ابطال العمل الذين ابدعوا في ادوارهم.

اما عن مسلسل “للموت الذي يلعب بطولته كل من ماغي بو غصن ودانيلا رحمة وباسم مغنية وخالد القيش وغيرهم فتقول ” هذا العمل نجاحه اسعد قلبي جدا وعندما كتبته وضعت كل احاسيسي فيه ودائما اركز على ابطال العمل في مساحات ادوارهم لان الاعمال تباع على اسماءهم وهذا المسلسل مليء بالالغاز وكل حلقة يتمكن المشاهدين من فك شيفرة احد الالغاز.

وهل تتدخل ككتابة في اختيار الممثلين تؤكد نادين جابر “طبعا يحق للكاتب ان يقترح الاسماء فهو الذي عايش الشخصيات قبل ان تصبح لحما وروحا وغالبا ما يكون لديه تصور معين فهناك دائما اجتماعات بين الكاتب والمخرج والمنتج ليتم البحث بالاسماء التي يمكنها لبس الشخصيات التي لم تزل على الورق ولكن القرار الاول والاخير للمنتج واكثر ما يلعب دورا في انتقاء الاسماء التي لها قدرتها على تسويق العمل.

واخيرا ما الذي تحضره تقول “انا بصدد كتابة مسلسل “صالون زهرة” بطولة نادين نجيم ومعتصم النهار ويبدأ التصوير خلال الايام المقبلة.