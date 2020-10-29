نادين نجيم على طبيعتها وبدون مكياج في “2020”

بخلاف ما ظهرت عليه الفنانة نادين نجيم في أعمالها الفنية السابقة ، ستكون نادين في لوك مختلف بمسلسل 2020 الذي تقوم بتصويره والذي من المتوقع أن يتم عرضه في شهر رمضان القادم.

قرر المنتج اللبناني صادق الصباح طرح مسلسل “2020”، التي تقوم ببطولته الفنانة نادين نسيب نجيم، والفنانة ماريتا الحلاني، والفنان قصي خولي، عرضه في المارثون الرمضاني المقبل لعام 2021.

وعلم موقع جولولي من خلال مصادره داخل فريق عمل المسلسل، إن الفنانة نادين نجيب ستظهر على طبيعتها في خلال أحداث المسلسل، حتى إنها ستظهر بدون مكياج، والأمر ذاته سيكون مع الفنانة ماريتا الحلاني، فهي الأخرى ستظهر بلوك طبيعي بنسبة كبيرة وبدون مكياج، حيث أنها تجسد شخصية فتاة تعيش في حي بسيط.

مسلسل “2020” انتهى فريق عمله من تصويره منذ فترة، ولكن تم تأجيل عرضه طوال الشهور الماضية، وهو من الأعمال التي رصدت لها ميزانية ضخمة، وبني له ديكور خاص به طيلة فترة التصوير.

يذكر أن الفنانة نادين نسيب نجيم من الفنانين الذين تضرروا نتيجة أحداث مرفأ بيروت، حيث إن شقتها التي تقطن فيها تقع بالقرب من المرفأ، وهذا ما أثر عليها بشكل كبير، حيث إنها كانت متواجدة داخل الشقة أثناء حدوث الإنفجار، ونتج عن هذا حدوث أضرار لها، الأمر الذي جعلها تخضع لإجراء أكثر من عملية جراحية حتى يتم شفائها.