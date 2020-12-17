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نادين نسيب نجيم: المال أقل درجات الرزق والصحة أعلى درجات الرزق

منذ 4 ثواني
نادين نجيم

نادين نجيم

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نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة لها عبر إنستغرام.

وعلّقت على الصورة بالقول: “ما يحدث في العالم يثبت أن المال أقل درجات الرزق وأن الصحة والستر وراحة البال أعلى درجات الرزق، صباحكم خير”.

وبعد مرور أشهر على انفجار مرفأ بيروت، خرجت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن صمتها، وأطلت على الشاشة لأول مرة لتخبر على الإبادة الجماعية التي قامت بها سلطة الفشل والخنوع عشية 4 آب 2020.

وروت نجيم المشاهد المؤثرة وكأنها تعيد تمثيلها من جديد، وواجهت الجمهور للمرة الأولى بصورٍ لوجهها وفكها في غرفة العمليات وحجم الضرر الذي أصاب بشرتها، كما تطرق الحديث إلى قصة سائق سيارة أقلّها بجراحها إلى المستشفى قبل أن يتعرف عليها.

كما عبّرت نجيم عن إحساسها بالإنسانية أولاً في كل من وقف جنبها، حتى قالت عبارة تداولها ناشطون بكثرة على “تويتر”، بأنّها لا تفرق في حياتها بين مسلم ومسيحي، وحين ابتلاها الله بمصيبة كان المنقذ اسمه حسين.

 

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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