نادين نسيب نجيم: تباً لمجتمع ذكوري خالٍ من الرجال

نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من جلسة تصوير حديثة مع شعر طويل منسدل على كتفيها.

وعلّقت على الصورة بالقول: “الوفاء غالي جداً فلا تتوقعه من رخيص… تباً لمجتمع ذكوري خالٍ من الرجال”.

يذكر أن نادين أغلقت خاصية التعليقات منعا للتكهنات وإطلاق الإشاعات وبذلك لم تترك مجالا لمتابعيها للاطمئنان عليها، ولم يعرف من كانت تقصد بهذا الكلام.

وترجح التكهنات دخول نادين في خلافات مع طليقها المهندس اللبناني هادي الأسمر، حيث أنها كشفت مؤخرا، ولأول مرة، وعبر لقاء تلفزيوني عن تفاصيل طلاقها قائلة: “إن الطلاق أخذ منها وقتاً للتفكير فيه وحسمه”.

وأوضحت أن الأسباب تظل بينها وبين طليقها، لكنها أكدت أنها لم تكن سعيدة، ومنحت الكثير من الفرص لزوجها السابق، مشيرة إلى أنها، في الفترة الحالية، تعيش حياتها من أجل ولديها: هيفن، وجيوفاني، مضيفة: “أوقات ببلع الموس بضحي وبسكت عن كتير من الأمور عشانهم”.