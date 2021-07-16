الأثنين 10 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نادين نسيب نجيم: تباً لمجتمع ذكوري خالٍ من الرجال

16 - يوليو - 2021
نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم

A A A
طباعة المقال

نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من جلسة تصوير حديثة مع شعر طويل منسدل على كتفيها.

وعلّقت على الصورة بالقول: “الوفاء غالي جداً فلا تتوقعه من رخيص… تباً لمجتمع ذكوري خالٍ من الرجال”.

يذكر أن نادين أغلقت خاصية التعليقات منعا للتكهنات وإطلاق الإشاعات وبذلك لم تترك مجالا لمتابعيها للاطمئنان عليها، ولم يعرف من كانت تقصد بهذا الكلام.

وترجح التكهنات دخول نادين في خلافات مع طليقها المهندس اللبناني هادي الأسمر، حيث أنها كشفت مؤخرا، ولأول مرة، وعبر لقاء تلفزيوني عن تفاصيل طلاقها قائلة: “إن الطلاق أخذ منها وقتاً للتفكير فيه وحسمه”.

وأوضحت أن الأسباب تظل بينها وبين طليقها، لكنها أكدت أنها لم تكن سعيدة، ومنحت الكثير من الفرص لزوجها السابق، مشيرة إلى أنها، في الفترة الحالية، تعيش حياتها من أجل ولديها: هيفن، وجيوفاني، مضيفة: “أوقات ببلع الموس بضحي وبسكت عن كتير من الأمور عشانهم”.

 

    المزيد من منوعات

    الممثل المصري محمد عبد الرحمن
    بعد أزمته الصحية.. محمد عبد الرحمن يروج لفيلمه الجديد "دعوة عامة"
    روبرت ليفاندوفسكي
    ليفاندوفسكي يحصد أولى جوائزه مع برشلونة
    ساعة -تعبيرية
    طول اليوم يزداد لسبب غير واضح

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
    بيان عن الأوضاع المستجدّة في شركة طيران الشرق الأوسط
    وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
    موكب مولوي يتعرض لحادث سير... إليكم التفاصيل
    وزارة الطاقة
    أول تعليق لوزارة الطاقة حول فرض رسوم على ألواح الطاقة الشمسية