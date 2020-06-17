نادين نسيب نجيم تتعرض لإصابة في يدها أثناء تصوير مسلسلها الجديد “2020”

تعرضت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم لإصابة في يدها أثناء تصوير مسلسلها الجديد “2020” الذي كان من المقرر عرضه في رمضان الماضي.

وقامت نادين بنشر صورة ليدها المصابة قائلة “سأنتهي أنا ولن ينتهي هذا التصوير”، مشيرة إلى أن إصابتها تتطلب شهرا حتى تشفى.

وغابت الممثلة نادين نسيب نجيم عن السباق الرمضاني لهذا العام. ولم يعد هناك إمكانية لاستكمال المسلسل الذي انطلق تصويره متأخراً وتوقف بعد إعلان حال التعبئة العامة في لبنان جراء فيروس كورونا الذي اجتاح العالم.

وسبب توقيف التصوير هو أن المشاهد المتبقية تتطلب تصويرًا خارجيًا ومشاهد تضم تجمعات، لا يمكن حذفها من إطار العمل، دون أن يخرج عن سياقه الدرامي، ما يخالف أبسط قواعد الحماية من فيروس كورونا والمعايير التي وضعتها السلطات اللبنانية ضمن خطة الطوارئ التي منعت التجمعات.