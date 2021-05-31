نادين نسيب نجيم تحصل على الإقامة الذهبية من الإمارات: بلد الأمن والأمان

حصلت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات المتحدة، ناشرة صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإمارات.

وعلّقت على الصورة بالقول: “أتقدم بخالص الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات المتحدة وكل الشكر والتقدير إلى هيئة الثقافة والفنون بدبي على دعمها للفنانين والمبدعين”.

وأضافت: “شكر خاص للسيدة منى المري، المدير العام للمكتب الحكومي الإعلامي لحكومة دبي على حرصهم الدائم بتكريم الشخصيات المؤثرة في كل المجالات”.

وتابعت: “سعيدة جداً بوجودي في بلد الأمن والأمان”.

يذكر أن نجيم احتلت سابقاً المرتبة الثانية ضمن قائمة الشخصيات الأكثر تأثيراً عبر مواقع التواصل اللإجتماعي في دولة ​الإمارات وذلك بحسب مجلَة Gracia العالميّة ونقلاً عن لائحة أصدرتها إحدى منصات مراقبة لموقع التواصل اللإجتماعي HypeAuditor الرائدة عالمياً، والمدعومة بالذكاء اللإصطناعي.