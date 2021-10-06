نادين نسيب نجيم تحمّس جمهورها في آخر حلقة من “صالون زهرة”

نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم سلسلة صور عبر “إنستغرام” من مشاهد مسلسل “صالون زهرة”.

وعلّقت على الصور بالقول: “الليلة آخر حلقة من صالون زهرة.. ليش يوسف مع زهرة شو عم بصير.. مش عم بتذكر.. الليلة الليلة يا ويلي شو بده يصير.. بس الخبرية الأحلى إنه رح يرجع ينعرض المسلسل على التلفزيون ابتداءً من 10 أكتوبر على الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية”.

يذكر أنه يشارك في بطولة صالون زهرة مجموعة كبيرة من النجوم منهم طوني عيسى، زينة مكي، فادي أبو سمرا، أنجو ريحان، لين غرة، رشا بلال، علي سكر، نهلة عقل داوود، وهو من تأليف نادين جابر وإخراج جو بوعيد.