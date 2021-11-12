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نادين نسيب نجيم "ترند" في لبنان والسعودية ومصر

12 - نوفمبر - 2021
نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم

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تصدرت إطلالة الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم في برنامج “معكم”، الذي تعده وتقدمه الإعلامية المصرية منى الشاذلي، الترند على مواقع التواصل الإجتماعي في لبنان، السعودية ومصر أيضاً، إذ ظهرت بتنورة وبلايزر باللون الأزرق، وبشعر منسدل، ما أثار إعجاب الجمهور، ونادين معروفة بحبها للألوان القوية كالأحمر، الأصفر غيرها.

وكانت تحدّثت نجيم عن الكثير من المواضيع ضمن الحلقة منها تفاصيل جديدة حول مرحلة طلاقها، وأكدت أنها حتى الآن ساكتة، ولم تكشف الحقائق الكاملة التي تسببت في طلاقها، احترامًا لطفليها هافن وجيوفاني: “أنا ساكتة عن الحقيقة وعن حقي، أنا ساكتة لأني بحترم ولادي والقوي ما بيحارب، الضعيف هو اللي بيحارب واللي بيحاربوني أشخاص ضعفاء وعندن هدف معين والحقيقة موجودة عندي وعند المحكمة وعند الولاد، وأخر همي أرد على الشائعات واطلع احكي بشو مرقت وصار فيا”.

يذكر أن نادين حققت نجاحاً كبيراً في آخر مسلسل لها وهو صالون زهرة من بطولتها مع باقة من الفنانين اللبنانيين والسوريين والذي عُرض عبر منصة “شاهد”.

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