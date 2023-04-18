نادين نسيب نجيم تريد الاجتماع بـ"العربجي": "حتى لو أخوة"

علّقت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم على اختيار النجم السوري باسم ياخور لها من بين فنانات أخريات، من أجل تقديم ثنائية رومانسية في الدراما التلفزيونية.

وغرّدت عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “وانا بحبك كتير والله يعطيك الف عافية على هل الدور الرائع بالعربجي واتشرف فيك والايام جاية ان شاء الله نجتمع حتى لو إخوة”.

وكان ياخور حلّ ضيفاً على الإعلامي السعودي علي العلياني الذي وضع لائحة ضمّت سيرين عبد النور وأمل بوشوشة وماغي بوغصن ونجيم، ليختار نجمة يقدم معها ثنائياً في دراما عاطفية.

وقال إن كل واحدة منهن لها أدوارها المهمة وأعمالها المميزة، مضيفاً: “أنا أحب نادين نجيم كثيراً وأحب حضورها”.

ويستمر عرض مسلسل “العربجي” من بطولة ياخور بدور “عبدو العربجي”، من تأليف عثمان جحى ومؤيد النابلسي، وإخراج سيف السبيعي، وإنتاج “غولدن لاين”، بينما اقتصر عرض مسلسل “وأخيراً” لنجيم على 15 حلقة في النصف الأول من شهر رمضان الحالي، من تأليف وإخراج أسامة الناصر وإنتاج “الصبّاح أخوان”.

وانا بحبك كتير و الله يعطيك الف عافية على هل الدور الرائع بالعربجي واتشرف فيك والايام جاية ان شاء الله نجتمع حتى لو إخوة 😄🥰💖 @BassemYakhour https://t.co/hBoa6vvZhJ — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) April 17, 2023