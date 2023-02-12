نادين نسيب نجيم تطلق صرخة: "الأنين عم ينقطع"... ساعدوهم!

تتابع الممثلة اللبنانيّة نادين نسيب نجيم الأحداث الّتي خلّفها زلزال سوريا وتركيا، وتحرص على تدوين التغريدات بين الحين والآخر.

وفي الساعات الماضية، كتبت الممثلة نادين نسيب نجيم عبر تويتر: “النبض بلش يصير شبه معدوم. نحنا مش بفيلم هيدي حقيقة، قديه بعد فيهم ينتظروا؟ بلا اكل بلا مياه برد وجروحات”.

وتابعت نجيم قائلةً “الأنين عم ينقطع، حقيقة مرّة بشعة. أنقذوهم قبل فوات الأوان”، مُستخدمةً هاشتاغ “سوريا منكوبة”.

٩ شباط …. النبض بلش يصير شبه معدوم … نحنا مش بفيلم هيدي حقيقة قديه بعد فيهم ينتظروا ؟؟؟ بلا اكل بلا مياه برد وجروحات …الأنين عم ينقطع … حقيقة مرّة بشعة… انقذوهم قبل فوات الأوان #سوريا_منكوبة #سوريا #ضحايا_الزلزال — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) February 9, 2023