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نادين نسيب نجيم تنشر صور من آخر حلقة لـ"صالون زهرة": نهاية سعيدة

7 - أكتوبر - 2021
نادين نجيم

نادين نجيم

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نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم ألبوم صور من الحلقة الأخيرة من مسلسل “صالون زهرة” حيث انتهى المسلسل بنهاية سعيدة بعد قصة حب جمعت بين معتصم النهار بالنجمة نادين نجيم.

وعلّقت على الصور بالقول: “نهاية سعيدة يلي حضر العمل او ما حضر العمل وحابب يشوف مسلسل صالون زهرة يحضرنا الساعة ١٠ مساء بتوقيت السعودية”.

وشَهِدَت الحَلقات الثلاث الأخيرة من (صالون زهرة) قصة حب أنس (معتصم النهار) وزهرة (نادين نسيب نجيم) الذي اعترف بحبه لها وسط صد منها من ناحية الزواج، إثر تجربة سيئة مع مغتصبها تعرضت لها منذ 7 سنوات، ثم أنجبت ابنتها ليلى التي لم ترغب في إجهاضها، لتعطي أنس فرصة للبوح بما تعرضت له من آثار نفسية صعبة وإخفاء ابنتها عن العالم حتى لا يرفضوها.

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