نادين نسيب نجيم رداً على منتقديها: "عايشين على كوكب آخر"

ردت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم على الانتقادات التي طاولتها من قبل بعض المتابعين إثر نشرها صور رومنسية جمعتها بخطيبها ناريغ ناربيكيان موثقة رحلتهما الى جزر المالديف.

وجاء رد نادين من خلال تعليق كتبته على تغريدة أحد المتابعين الذي كتب: “عيشي متل ما بدّك، وضلّك حرّة وشايفة الحياة بطريقتك وهويتك، وما تتأثري بأحكام رجعيّة نابعة عن تطفلات بشرية أوصلتنا للقاع في مجتمعاتنا العربيّة. متى نتعلم أن حريات الأفراد مقدسة ويجب احترامها ولو لم تشابه قناعاتنا؟ ومن قال إن علينا تبني نفس الأفكار والقناعات؟”.

لترد نادين: “وبالنهاية موضوع بسيط ومنه مستاهل كل هل الطاقة يلي عم يحطوها بالسلبيات كرمال صورتين ولأول مرة من عطلة مليئة بالحب والطاقة الايجابية وكأنهم عايشين على كوكب آخر”.