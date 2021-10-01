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نادين نسيب نجيم: "شو مصير زهرة وبنتها؟"

1 - أكتوبر - 2021
نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم

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نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم سلسلة صور من مشاهد مسلسل “صالون زهرة”.

وعلّقت عليهم بالقول: “حلقتين 13/14 كانوا أكثر من رائعين شو مصير زهرة وبنتها، معقول أنس يتخلى عنها؟ آخر حلقة الأسبوع المقبل”.

يذكر أن مسلسل “صالون زهرة” من كتابة ندين جابر وإخراج جو بو عيد، وهو من عروض “شاهد” الأولى، وتدور أحداثه حول “زهرة شابة متمردة وقاسية لأنها مرت بظروف صعبة، تناصر النساء، وهي لا تنتمي إلى أسرة ثرية وتشبه أشخاصاً كثيرين نعرفهم في حياتنا، هم الذين يسعون إلى خلق صنعة يسترزقون منها”.

ويعيد “صالون زهرة” جمع نادين نسيب نجيم بمعتصم النهار، بعدما شكلا ثنائياً أحبه الجمهور في مسلسل “خمسة ونص” قبل نحو عامين.

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