نادين نسيب نجيم غائبة... أين هي؟

بعد النجاح الكبير الذي يحصده مسلسل “2020” والذي يعرض خلال شهر رمضان الكريم، تتلقى الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم فيض من التهاني على الدور الذي تلعبه بشكل احترافي.

وغرّدت بعد أن تساءل كثيرون عن سبب غيابها لساعات عدة عن مواقع التواصل: “وعيت الصبح لقيت رسالة من لما الصّباح عم تقلي نادين وينك كلو عم يسأل عنك عل التويتر حسيت انو كنت معزومة عل عشا وما رحت”.

وتابعت: “طب نمت من التعب من اول رمضان ما عم نام واصبعي عم يوجعني من الريتويت بدي تعويض”.

يذكر أن مسلسل “2020” من بطولة النجمة نادين نسيب نجيم بدور “سما” وهي نقيب في قوى الأمن الداخلي تُقرر إكمال مسيرة شقيقها الذي قُتل على أيدي عصابة تتاجر بالمخدرات، وتقوم بالتحري عن النجم قصي خولي بدور “صافي” الديب وهو العقل الإجرامي المدبر لتلك العصابة ولديه سوق للخضار يحسن التعامل فيه مع الناس لتغطية أعماله الخارجة عن القانون.