نادين نسيب نجيم في يوم مع العائلة… “اجمل مناظر الطبيعة ببلدي الحبيب لبنان”

View this post on Instagram

هيدا لبنان هيدي شلالات بعقلين … اجمل مناظر الطبيعة ببلدي الحبيب لبنان قررت هل السنة اكتشف انا وولادي جمال طبيعة لبنان بكل المناطق … لو ما في سفر بلبنان بتحس حالك سافرت الله يحمي بلدي وشعبه ويرجّع ايام العزّ لبلدنا ولأمان لكل اللبنانيين منستاهل نعيش بفرح ونتمتع ببلدنا من دون هم ومشاكل ونكد 🙏🏻😍😍🥰🥰