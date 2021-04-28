نادين نسيب نجيم لرندة كعدي: حرفيتك لا غبار عليها

بعدما خاضت معها غمار مسلسل “2020”، وجّهت الممثلة نادين نجيم رسالة الى الممثلة القديرة رندة كعدي التي تتشارك وإياها التجربة في مسلسل “2020” الرمضاني.

وغرّدت: “أول شي سلامة قلبك والله يطوّل بعمرك وتاني أحلى مشاهد وأحلى إيام جمعتنا لأنك كنت امنا كلنا وحبيبة قلبنا وحنانك بالتصوير وطبعاً حرفيتك لا غبار عليها كوم تاني بحبك والى اللقاء القريب”.

يذكر أن مسلسل “2020” من بطولة نادين نسيب نجيم، الفنان قصي خولي، جنيد زين الدين، رامي عياش، ماريتا الحلاني، حسين مقدم وآخرون ومن إخراج فيليب أسمر، وكان من المقرر عرضه في رمضان الماضي، لكن توقف تصويره بسبب فيروس كورونا.

وتدور أحداثه حول محاولة نقيب في الجيش تدعى سما البحث عن أدلة قوية من أجل الإيقاع رجل عصابات يدعى صافي يقوم بالعديد من الجرائم في الخفاء.