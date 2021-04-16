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نادين نسيب نجيم معلّقة بالهواء

16 - أبريل - 2021
نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم

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بنقلتها النوعية، تظهر الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بدور فريد من نوعه في “مسلسل 2020” الذي يعرض خلال شهر رمضان الفضيل.

وفي هذا المجال، انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديوهات من كواليس تصوير العمل ومنها أثناء نزول نادين من الطابق العلوي، وهي معلقة بالحبال.

وعلّقت نادين وهي منتظرة تعليمات المخرج للنزول على الأرض، قائلة: “فيليب نساني عم يتساير معن وأنا معلّقة بالهوا”. وأثار الفيديو إعجاب المتابعين، الذين تداولوه بكثرة على مواقع التواصل الإجتماعي.

الجدير ذكره أن مسلسل “2020” من بطولة نادين نسيب نجيم وقصي الخولي من تأليف نادين جابر وإخراج فيليب أسمر.

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