نادي بنفيكا يبلغ دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا

أطاح بنفيكا الحاسم بمنافسه المنكمش كلوب بروج من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد انتصار ساحق بنتيجة 5-1 في لشبونة (الثلاثاء 7-3-2023) ليتأهل إلى دور الثمانية بفوزه 7-1 في مجموع المباراتين.

وأثبت بنفيكا، بقيادة جواو ماريو الذي لا يعرف الكلل والمتألق جونسالو راموس الذي سجل ثنائية، سبب النظرة إليه باعتباره الفريق الأفضل في البرتغال منذ تتويج بورتو بقيادة المدرب جوزيه مورينيو بطلا لأوروبا قبل 19 عاما.

وسيطر الفريق على الأحداث منذ البداية وضغط على منافسه بلا هوادة في ظل تساقط غزير للأمطار على لشبونة.

وسجل جواو ماريو هدفا ألغاه حكم الفيديو المساعد في الدقيقة الأولى من المباراة بسبب تسلل أثناء الاعداد للهدف وأهدر بنفيكا العديد من الفرص الواضحة في الدقائق التالية حيث بدا أن منافسه لا ينتمي حتى إلى هذه المرحلة من دوري ابطال اوروبا.

وكان بروج، الذي كان يكافح في الدوري البلجيكي، يخوض اللقاء عقب خسارة مذلة 3-صفر أمام أوستيندي المتواضع خلال مطلع الأسبوع الحالي ويحتل حاليا المركز الرابع في الترتيب بعد أن فاز في مباراتين فقط ضمن آخر 15 مباراة في جميع المسابقات.

وفي لشبونة، تفوق عليه بنفيكا المنظم بشكل جيد والذي ظل دون هزيمة في دوري أبطال أوروبا وخسر مباراتين رسميتين فقط في الموسم بأكمله، وهما أمام براجا وواحدة منهما بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي في مباراة بكأس البرتغال.

وحقق الفريق سبعة انتصارات متتالية في البرتغال واكتفى بتلقي شباكه لهدف واحد بينما سجل 18 هدفا.

وكانت الأمر مسألة وقت حتى تمكن أصحاب الأرض من التقدم في الدقيقة 38 في هجمة مرتدة بدأها جونسالو راموس الذي انطلق من الناحية اليسرى قبل أن يرسل تمريرة عرضية باتجاه القائم البعيد حيث كان لدى رافا سيلفا الوقت للسيطرة على الكرة قبل أن يراوغ اثنين من المدافعين بحركة واحدة قبل أن يسدد بالقدم اليسرى في الشباك.

وسدد راموس مرتين ليسجل الهدفين الثاني والثالث قبل وبعد الاستراحة. جاء الأول من خلال أداء فردي رائع، ومراوغة ثلاثة منافسين داخل منطقة الجزاء قبل تسديد بالقدم اليمنى على يمين حارس المرمى.

وفي الدقيقة 57، عزز تقدمه بتسديدة من اللمسة الأولى من عرضية منخفضة من أليكس جريمالدو.

في الدقيقة 71، سجل جواو ماريو الهدف الرابع من ركلة جزاء بعد أن ارتكب أبكر سيلا خطأ ضد أحد لاعبي المنافس داخل منطقة الجزاء. وبعدها بسبع دقائق، ارسل ماريو تمريرة باتجاه البديل ديفيد نيريس الذي سجل الهدف الخامس لأصحاب الأرض.

وجاء هدف الضيوف بواسطة بيورن ماير في الدقيقة 87.