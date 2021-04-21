نادي يوفنتوس يعترف ... دوري السوبر لم يعد موجودا

قال مصدر مقرب من رئيس يوفنتوس، أندريا أنيلي، اليوم الأربعاء، إن الدوري الأوروبي المقترح لم يعد موجودا من دون الأندية الإنجليزية الستة التي انسحبت.

وردا على سؤال لوكالة “فرانس برس” عما إذا كان دوري السوبر سيتوقف من دون الأندية الإنجليزية، رد المصدر بالإيجاب، في اليوم التالي لانسحاب مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي وتوتنهام وأرسنال.

وتبع كل من أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان الأندية الإنجليزية إلى الخروج، اليوم الأربعاء، تاركين أربعة فرق – ريال مدريد وبرشلونة وميلانو ويوفنتوس – لا تزال تشارك.

في مقابلة أجريت قبل انسحاب الأندية الإنجليزية، أصر أنييلي على أن المشروع سيمضي قدما، وقال لصحيفة “لا ريبابليكا” اليوم:

“بين أنديتنا اتفاق دم وسنمضي قدما، للمشروع فرصة نجاح مئة بالمئة. كرة القدم لم تعد لعبة بل قطاعا صناعيا وتحتاج إلى الاستقرار.

وتراجع سهم يوفنتوس بأكثر من 12%، اليوم، بعد أن وصل أعلى مستوياته منذ سبتمبر/ أيلول بعد الإعلان عن المشروع.

وضربت حالة من الانقسام الكرة الأوروبية الأيام الماضية، بعدما أعلن 12 ناديا من النخبة في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، عزمها بدء بطولة جديدة مكونة من 20 فريقا، حيث يتواجد 15 فريقا ثابتا بالإضافة إلى 5 فرق متغيرة كل موسم.

وهدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في بيان وقعت عليه اتحادات إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا لكرة القدم وروابط الأندية في الدول الثلاث، باستبعاد اللاعبين والأندية المشاركة في دوري السوبر الأوروبي من المشاركة في البطولات الأخرى.