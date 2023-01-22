نادٍ إيطالي يزاحم برشلونة على توقيع حكيم زياش

يبحث نادي روما الإيطالي التخلي عن لاعبه نيكولو زانيولو وسيحاول التعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش من تشيلسي، وفق أفادت صحيفة “سبورت” الإسبانية.

وينتهي عقد نيكولو زانيولو مع روما في غضون عام ونصف العام ويتردد أنه لا يريد تجديد عقده مع الفريق، ويفكر في اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولذلك يفكر روما في تعزيز خط هجومه. وبحسب “سبورت” نقلًا عن موقع “كالتشيو ميركاتو” فإن روما بدأ محادثات مع تشيلسي للحصول على خدمات حكيم زياش.

وسبق أن ذكرت “سبورت” أن زياش عرض خدماته على برشلونة، وقالت إن هذه ستكون المرة الثالثة التي يرتبط فيها اسم اللاعب باللعب لبرشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن روما يزاحم برشلونة على زياش، حيث يحاول النادي الكتالوني التعاقد مع اللاعب المغربي لتعويض رحيل الهولندي ممفيس ديباي إلى أتلتيكو مدريد.

وأشارت إلى أن تشيلسي سيطلب حوالي 20 مليون يورو من أجل السماح برحيل زياش البالغ من العمر 29 عامًا.

ويريد تشيلسي التخلص من زياش بعد أن بذل جهدًا اقتصاديًا كبيرًا لدمج لاعبين مثل جواو فيلكس وميخايلو مودريك.

لكن “سبورت” أكدت أن المفاوضات بين روما وتشيلسي بشأن زياش ما زالت في “مرحلة جنينية”.

وانضم زياش من أياكس أمستردام الهولندي إلى تشيلسي في يوليو 2020 مقابل 40 مليون يورو، وبحسب موقع “transfermarkt” فإن النجم المغربي شارك في 98 مباراة مع البلوز، سجل فيها 14 هدفًا وصنع 11.