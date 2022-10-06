نادٍ تركي يعرض على رونالدو التخلّص من الشياطين الحمر

أفاد تقرير صحفي بأنّ النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” تلقّى عرضًا للهروب من جحيم مقاعد البدلاء في مانشستر يونايتد.

ويفتقد رونالدو ثقة المدرب الهولندي “إريك تين هاج” في مانشستر يونايتد، وحاول البحث عن مكان جديد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، يضمن له المشاركة في دوري أبطال أوروبا، دون فائدة.

ولم يبدأ رونالدو سوى مباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم، كانت أمام برينتفورد الذي فاز برباعية نظيفة، ولم يشارك لدقيقة واحدة في الخسارة الأخيرة أما مانشستر سيتي (3-6).

وأكدت صحيفة “ذا صن”، أن نادي جالطة سراي التركي، سيفعل ما بوسعه من أجل تقديم عرض طموح للحصول على خدمات رونالدو في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الصحيفة أضافت أن رئيس نادي جالطة سراي إردن تيمور، رفض الحديث عن محاولة التوقيع مع اللاعب البرتغالي الذي يتقاضى 360 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، لكن قيل إنه على اتصال دائم بممثلي رونالدو.

ويحتل جالطة سراي حاليا المركز الرابع في الدوري التركي، بعد إنهاء محزن للموسم الماضي في المركز الثالث عشر.

وضم النادي التركي بالفعل لاعبين مميزين هذا الصيف، مثل لوكاس توريرا وخوان ماتا وماورو إيكاردي ودريس ميرتنز.