نادٍ جديد في الـNBA يغلق مقر تدريباته

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بات ميلووكي باكس رابع نادٍ يغلق مقر تدريباته في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، خوفاً من انتقال عدوى فيروس كورونا، بحسب ما أعلنت شبكة “اي اس بي ان” الأميركية.

ولن يتمكن بالتالي النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو وزملاؤه من التدريب في مقر النادي قبل التوجه إلى أورلاندو، حيث من المتوقع استئناف المنافسات في 30 تموز الحالي.

وسبق لثلاثة أندية ان اقفلت مقر تدريباتهم في الأيام الأخيرة، وهي لوس أنجلس كليبرز، دنفر ناغتس وميامي هيت للسبب ذاته.

يذكر ان رابطة الدوري سمحت في الوقت الحالي بالتدريبات الفردية لأندية دوري كرة السلة الأميركي، من اجل تقليص المخاطر في انتقال عدوى وباء “كوفيد-19″، الذي حصد قرابة 130 الف شخص في الولايات المتحدة حتى الآن.

وتستطيع الأندية استئناف التدريبات الجماعية لدى وصولها إلى أورلاندو اعتباراً من الأسبوع الحالي، لكن يتعين عليها احترام الارشادات الصحية الصارمة المطلوبة.

ومن المتوقع ان يستأنف دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين نشاطه في 30 حالياً بمشاركة 22 فريقاً تتنافس على المراكز الـ16 المؤهلة إلى دور “البلاي أوف” الذي ينطلق في 17 آب المقبل.

وسيخوض كل فريق 8 مباريات مخصصة للتصنيف النهائي، على أن ينتقل بعد ذلك 16 فريقاً تحتل المراكز الثمانية الأولى في كل من المنطقتين الشرقية والغربية، لخوض منافسات الأدوار الاقصائية “بلاي أوف”.

وستقيم الرابطة مباريات فاصلة في حال الحاجة إلى ذلك لتحديد المراكز، على ان تبدأ منافسات الـ”بلاي أوف” اعتباراً من 17 آب.

وتوقف موسم 2019-2020 في دوري “أن بي آي” اعتباراً من 11 آذار الماضي، بعد تسجيل أول إصابة بين اللاعبين، والتي كانت للفرنسي رودي غوبير من يوتاه جاز.