استمع لاذاعتنا

نافورة “تريفي” في روما تجمع 1.5 مليون يورو.. أين تذهب الأموال ؟

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 26 - ديسمبر - 2020 7:41 مساءً
نافورة تريفي

نافورة تريفي

A A A
طباعة المقال

تعتبر نافورة تريفي أحد أشهر المعالم التاريخية للعاصمة الإيطالية روما ،مقصد للعديد من السياح الذين يقصدون النافورة الشهيرة لاطلاق الرغبات والتمنى بوضع العملات المعدنية فى النافورة لاعتقادهم ان ذلك سيحقق رغباتهم وامنياتهم، إذ تجمع ثروة تقدر 1.5 مليون يورو سنويا.

وتقول الأسطورة إن الطريقة الوحيدة للعودة إلى روما هي رمي عملة معدنية في أشهر نافورة في إيطاليا؛ نافورة تريفي. ونظرا لأن كل سائح تطأ قدمه المدينة يريد العودة إليها، ينتهي الأمر بآلاف العملات المعدنية في قاع نافورة تريفي يوميا.

وتعود هذه الأسطورة، التي يتبعها كل زائر لروما تقريبا، إلى الفيلم الأمريكي الصادر عام 1954 بعنوان “3 عملات في النافورة” الذي يصور سعي 3 من المحظوظين إلى تحقيق أحلامهم في العاصمة الإيطالية عبر إلقاء عملات في نافورة تريفي.

وفي عام 1997، ألقت الشرطة القبض على امرأة رومانية تبلغ 46 عاما لأنها جمعت 18 يورو من قاع النافورة، وقالت إنها فعلت ذلك “لشراء الكتب وأدوات الكتابة لأولادها”، وفق ما نشرته صحيفة “لا ريبوبليكا” اليومية الإيطالية.

لكن القضاء لم يوقع أي غرامة على المرأة وتركها تعود لمنزلها، وحكم بأن عملات نافورة تريفي “عملات مهجورة يمكن لأي شخص استخدامها”.

وبعد هذه الواقعة بوقت قصير، اشتهر شخص روماني يدعى روبرتو سيرسيليتا، بجمع العملات من قاع نافورة تريفي، وكان يقف يوميا في حوض النافورة ويحشو جيوبه بالعملات المعدنية، حتى ألقي القبض عليه، وحكم عليه بدفع غرامة 500 يورو، لكنه لم يدفعها أبدا.

وبعد هذه الواقعة، خصصت الشرطة فريقا شرطيا لحراسة النافورة ليلا نهارا، على أن تأتي مجموعة شرطية منفصلة صباح كل يوم لجمع الأموال من القاع، ووضعها في أكياس بيضاء، ونقلها بعيدا.

وفي 2006، أصدرت بلدية روما قرارا بأن الأموال تصبح ملكا للمدينة بمجرد إلقائها في قاع نافورة تريفي، على أن تتبرع البلدية بهذه الأموال إلى منظمة الكاريتاس الخيرية، وهو القرار المعمول به حتى اليوم.

    المزيد من منوعات

    اكتشاف مطعم في بومبي الإيطالية
    اكتشاف مطعم في بومبي الإيطالية يعود لنحو 2000 سنة
    جومانا مراد
    كورونا
    أمير كرارة وجومانا مراد ينضمان إلى لائحة “مشاهير كورونا”
    كل إنسان في العالم يمتلك بصمة خاصة به
    حالة نادرة..عائلة بأكملها ولدت بلا بصمات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    بابا فانجا
    توقعات “مخيفة” من العرافة الشهيرة لعام 2021!
    لاعب كمال الأجسام الكازاخستاني يعلن اصابة زوجته "الدمية" بحادث أليم
    لاعب كمال الأجسام الكازاخستاني يعلن اصابة زوجته “الدمية” بحادث أليم
    الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا
    كورونا
    خطوة واحدة كان يمكنها القضاء على كورونا في مهده