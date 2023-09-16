ناقدة فنية: ياسمين صبري ست حلوة لكن مش ممثلة

كشفت الناقدة الفنية مها متبولي، رأيها في الممثلين الموهوبين المتواجدين خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى حقيقة تحقيق تامر حسني و أحمد فهمي إيرادات في أفلام عيد الأضحى متفوقين على الفنان كريم عبد العزيز.

وقالت مها متبولي خلال لقائها مع برنامج “قعدة ستات”: بعض الممثلين بياخدوا كورسات تمثيل وتيجي تتفرجي عليهم تلاقيهم كلهم شبه بعض الناس مبتاخدش بالها من ده، مافيش حتة الاحساس والموهبة، وأنا هنا بتكلم على الفنانين الموهوبين.

كما أكدت مها متبولي أنها لا ترى أن الفنانة ياسمين صبري لديها موهبة، قائلة: ياسمين صبري معندهاش موهبة التمثيل وست حلوة تعمل إعلانات لكن ما تمثلش، محتاجة تشتغل ع نفسها شوية.

كما وأشارت إلى أن الفنان كريم عبد العزيز، يعد الأعلى في إيرادات السينما المصرية، بفيلمه الأخير بيت الروبي، ثم يليه الفنان تامر حسني: كريم عبد العزيز ومحمود عبد العزيز، وبيت الروبي اعلى ايرادات في تاريخ السينما، القاعة اللي كنت فيها كانت مليانة جمهور وده دليل على نجاح الفيلم، لكن تامر حسني عنده جمهور كبير وفي التوزيع الخارجي له جمهور كبير يبيع كويس.

وأضافت: كريم عبد العزيز رقم واحد، ويليه تامر حسني، ثم أحمد عز ومحمد هنيدي، لكن أحمد فهمي لما قال أنه الأعلى في أفلام عيد الأضحى بفيلمه مستر إكس، فبالنسبة له لو جاب 3 أو 4 مليون هو كده غطى تكلفة الفيلم بتاعه.

وكشفت مها متبولي رأيها في لقب صوت مصر الذي يتشاجر عليه جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب وأنغام، قائلة: شيرين أحلى صوت في العالم العربي، ولكن صوت مصر شادية، ولا صوت مصر أنغام ولا شيرين، شفت حفلة لأنغام كاتبه صوت مصر في الديكور، لا انتي متفرضيش عليا، اللقب الناس هي اللي بتقرره ومافيش حد بيفرضه علينا، وشادية هي اللي تستحق يتقالها صوت مصر لأنها أكتر واحدة غنت لمصر.