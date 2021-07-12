نانسي: السعوية بلد الأمن والأمان وعاصي لحفلات المملكة طعم آخر

ليلة غنائية مميزة اقيمت في فندق الفورسيزيون في الرياض أحيتها النجمة نانسي عجرم مع فارس الغناء عاصي الحلاني، في سهرة لبنانية تميزت بالمزج مع الأغنية السعودية، من خلال الموهبة الصاعدة نواف الجبرتي، الذي شارك في الحفلة وقدَّم نفسه من ضمن المبادرات التي تبنتها هيئة الترفيه، بتقديم الأسماء السعودية والموهبة؛ لإبراز قدراتهم ولصقل موهبتهم في الفعاليات الفنية الترفيهية.

حظيت النجمة الجميلة نانسي عجرم بحفلتها الرابعة بالمملكة العربية السعودية، وأطلت على جمهورها السعودي والعربي بمحبة وتقدير، حيث عبَّرت نانسي، قبل صعودها على خشبة المسرح، عن محبّتها للجمهور السعودي، وسعادتها بتجديد اللقاء، معبِّرة عن أن السعودية هي بلد الأمن والأمان، وأشارت الى تحب تقديم الأعمال الخليجية، وهي طرحت عمل خليجيا بعنوان “يا ناس قولوا لي”، في البومها الجديد ” نانسي ١٠” وأضافت أن عقدها مع روتانا هو عقد صداقة ومحبة.

وبدوره عبَّر الفارس عاصي الحلاني عن محبته الكبيرة للجمهور السعودي، مشيراً إلى أن الجمهور السعودي يملك محبة خاصة وعزيزة على قلبه، منوهاً بأنه طرح عملاً خليجياً في ألبومه الاخير الذي صدر قبل اسابيع بعنوان “كل الفصول”، مضيفاً أن حفلته في السعودية من أغلى وأهم الحفلات، واعداً جمهوره بأن يقدِّم لهم كل جديد، مقدماً شكره الجزيل لهيئة الترفيه على هذا الدعم بالحفلات.

اما المطرب الصاعد نواف الجبرتي، شكر دعم هيئة الترفيه المهم لمشاركته في المبادرة والانطلاق في الحفلات الغنائية. وعن آماله وطموحه في المشاركات الغنائية، أشار نواف إلى أنه يأمل أن يتغنى مستقبلاً بأعمال خاصة به، وأن يكون على قدر مسؤولية محبة جمهوره العزيز، مقدماً كل امتنانه وشكره لهيئة الترفيه، على هذا الدعم والمبادرة المميزة التي أعلنت عنها.

يُشار إلى أن الحفلة الغنائية جاءت بدعم من هيئة الترفيه، وبتنظيم من روتانا للصوتيات والمرئيات.