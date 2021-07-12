الأربعاء 4 ذو الحجة 1442 ﻫ - 14 يوليو 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نانسي: السعوية بلد الأمن والأمان وعاصي لحفلات المملكة طعم آخر

12 - يوليو - 2021
نانسي عجرم وسالم الهندي

نانسي عجرم وسالم الهندي

هنادي عيسى
A A A
طباعة المقال

ليلة غنائية مميزة اقيمت في فندق الفورسيزيون في الرياض أحيتها النجمة نانسي عجرم مع فارس الغناء عاصي الحلاني، في سهرة لبنانية تميزت بالمزج مع الأغنية السعودية، من خلال الموهبة الصاعدة نواف الجبرتي، الذي شارك في الحفلة وقدَّم نفسه من ضمن المبادرات التي تبنتها هيئة الترفيه، بتقديم الأسماء السعودية والموهبة؛ لإبراز قدراتهم ولصقل موهبتهم في الفعاليات الفنية الترفيهية.

حظيت النجمة الجميلة نانسي عجرم بحفلتها الرابعة بالمملكة العربية السعودية، وأطلت على جمهورها السعودي والعربي بمحبة وتقدير، حيث عبَّرت نانسي، قبل صعودها على خشبة المسرح، عن محبّتها للجمهور السعودي، وسعادتها بتجديد اللقاء، معبِّرة عن أن السعودية هي بلد الأمن والأمان، وأشارت الى تحب تقديم الأعمال الخليجية، وهي طرحت عمل خليجيا بعنوان “يا ناس قولوا لي”، في البومها الجديد ” نانسي ١٠” وأضافت أن عقدها مع روتانا هو عقد صداقة ومحبة.

وبدوره عبَّر الفارس عاصي الحلاني عن محبته الكبيرة للجمهور السعودي، مشيراً إلى أن الجمهور السعودي يملك محبة خاصة وعزيزة على قلبه، منوهاً بأنه طرح عملاً خليجياً في ألبومه الاخير الذي صدر قبل اسابيع بعنوان “كل الفصول”، مضيفاً أن حفلته في السعودية من أغلى وأهم الحفلات، واعداً جمهوره بأن يقدِّم لهم كل جديد، مقدماً شكره الجزيل لهيئة الترفيه على هذا الدعم بالحفلات.

عاصي الحلاني

عاصي الحلاني

اما المطرب الصاعد  نواف الجبرتي، شكر دعم هيئة الترفيه المهم لمشاركته في المبادرة والانطلاق في الحفلات الغنائية. وعن آماله وطموحه في المشاركات الغنائية، أشار نواف إلى أنه يأمل أن يتغنى مستقبلاً بأعمال خاصة به، وأن يكون على قدر مسؤولية محبة جمهوره العزيز، مقدماً كل امتنانه وشكره لهيئة الترفيه، على هذا الدعم والمبادرة المميزة التي أعلنت عنها.

يُشار إلى أن الحفلة الغنائية جاءت بدعم من هيئة الترفيه، وبتنظيم من روتانا للصوتيات والمرئيات.

    المزيد من منوعات

    صورة من مقطع الفيديو
    لن تصدق ماذا حدث للفتاتين.. “شاهد” لحظة سقوط الأرجوحة من أعلى “وادي سولاك”
    علي المولى
    علي المولى لـ”صوت بيروت انترناشونال”: اتمنى التعاون مجدداً مع كفوري.. ونانسي محترفة
    البطل حبيب نور محمدوف
    محمدوف يحصل على جائزة جديدة عن عام 2021

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سيرين عبد النور
    بالفيديو – سيرين عبد النور تحتفل بتخرج كريستيانو من الحضانة
    تجنبوا هذه الأنواع الـ7 من جراثيم المعدة
    الروائح الكريهة للجسم تدل على وجود أمراض
    أمراض تسبب رائحة كريهة للجسم