نانسي تطرح كليب أغنيتها الجديدة "يا عيد"

طرحت الفنانة نانسي عجرم فيديو كليب أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “ياعيد” وذلك بمناسبة عيد الميلاد، عبر قناتها الرسمية “يوتيوب” وعدد من المتاجر الموسيقية الرقمية.

أغنية “ياعيد” كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع موسيقي باسم رزق، وقام بأعمال الهندسة الصوتية م.جان بيار، والكليب من إخراج سمير سرياني.

وكانت طرحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، مؤخراً كليب أغنيتها الجديدة “علشانك”، عبر يوتيوب، وهي من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب.

وكانت آخر أعمال نانسي عجرم، أغنية “صح صح” وتعاونت فيها مع العالمي مارشميلو، والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان مودي سعيد.