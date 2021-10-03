نانسي عجرم بإطلالة خاطفة

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم سلسلة صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرتدية فستاناً أحمر اللون خطفت فيه الأنظار.

وعلّقت على الصور بالقول: “قطر”.

جدير بالذكر أن نانسي أحيت حفلاً غنائياً في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وذلك ضمن فعاليات “مهرجان لكل الإيقاعات”.

وغنّت الفنانة نانسي عجرم باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة مثل سلامات، عم بتعلّق فيك، ويا طبطب.

كما شاركت متابعيها بمقتطفات من حفلها في قطر عبر خاصيّة القصص القصيرة، فظهرت وهي تترك المسرح وتتجوّل بين الجمهور أثناء الغناء، وعلّقت بالقول “سوا غنّينا، وسوا رقصنا، وبتمنّى نلتقى مجدداً قريباً”.