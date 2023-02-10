نانسي عجرم تتبرع بجزء من عائدات جولتها للمتضررين من الزلزال

أكد متعهد الحفلات والمنتج يوسف حرب، أن “الجولة الفنية التي ستقوم بها الفنانة نانسي عجرم خلال الأيام المقبلة لن يتم تأجيلها أو إلغاؤها، لكن سيتم التبرع بجزء من عائداتها لمساعدة الأسر والأهالي الذين تضرروا من كارثة الزلزال”.

ونشر يوسف حرب، صورة للملصق الدعائي الخاص بالجولة الفنية، عبر “انستغرام”، وقال، “لن يتم إلغاء أو تأجيل جولة نانسي عجرم، لكن علينا التبرع بجزء من عائداتها لمساعدة جميع المتضررين من كارثة الزلزال الرهيب، كما يجب أن يكون لدينا في كل حفلة مزاد وجمع التبرعات، عن طريق مزاد النجوم الشخصي عناصر لجمع جميع”.